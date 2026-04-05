José Antonio Martín Pallín: «Visto para sentencia. Jueces e ideología en la Justicia española»

«Visto para sentencia. Jueces e ideología en la Justicia española» es el título de la charla-coloquio que ofrecerá José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo.

— Interviene: José Antonio Martín Pallín (magistrado emérito del Tribunal Supremo), el lunes, día 20 de abril a las 8 de la tarde en el Salón de actos del MARCO (C/ Príncipe, 54).

— Presentan: Julio Picatoste (magistrado jubilado); y Teresa Conde-Pumpido (magistrada jubilada).

Noticias relacionadas

Acceso preferente para suscriptores y libre hasta completar el aforo de 150 personas.