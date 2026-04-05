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Viernes 10

Goretti Irisarri y Jose Gil Romero: «La voz del viento. Travesía de una novela: el amor y las ruinas»

Fecha: Viernes, 10 de abril

Hora: 20:00

Lugar: Museo de Arte Contemporánea de Vigo (MARCO), Vigo

Goretti Irisarri y Jose Gil Romero, invitados en el Club Faro

Goretti Irisarri y Jose Gil Romero, invitados en el Club Faro / FDV

R. V.

Goretti Irisarri y Jose Gil Romero, escritores y guionistas que forman un tándem creativo desde hace más de veinte años, hablarán de «La voz del viento. Travesía de una novela: el amor y las ruinas».

— Intervienen: Goretti Irisarri (escritora y guionista); y Jose Gil Romero (escritor y guionista), el viernes, día 10 de abril a las 8 de la tarde en el Salón de actos del MARCO (C/ Príncipe, 54).

— Presenta: Antonio Giráldez (historiador; vicepresidente del Instituto de Estudios Vigueses).

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