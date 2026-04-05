Lunes 27
Francisco Narla: «Ultreia. Una novela histórica sobre la gran revolución del Camino de Santiago»
Fecha: Lunes, 27 de abril
Hora: 20:00
Lugar: Museo de Arte Contemporánea de Vigo (MARCO), Vigo
Francisco Narla, escritor y comandante de línea aérea protagonizará la conferencia-proyección-coloquio titulada «Ultreia. Una novela histórica sobre la gran revolución del Camino de Santiago».
— Interviene: Francisco Narla (escritor; comandante de línea aérea), el lunes, día 27 de abril a las 8 de la tarde en el Salón de actos del MARCO (C/ Príncipe, 54).
— Presenta: Xurxo Patiño (administrador gerente de la Librería Librouro).
Acceso preferente para suscriptores y libre hasta completar el aforo de 150 personas.
- La flota francesa para, Irlanda advierte del «colapso» y los argentinos se movilizan por el alza del gasóleo marítimo: «Salir a trabajar es fundirse»
- De Vigo a Sudáfrica en 12 horas: Air Europa recupera una conexión clave para la economía gallega
- Marina Mercante trabaja ya en el cambio legal que obligará a pesqueros de más de 12 metros a hacer el test de estabilidad cada diez años
- Pérez Rumbao inicia el derribo de la antigua Madera Fiber para levantar un concesionario de Volvo Trucks
- LaLiga asume que el Celta caerá eliminado de Europa League frente al Friburgo
- Rescate accidentado en Samil: Bomberos asisten a una ambulancia encallada en la arena que socorría a una mujer
- Quince chocos a bordo con la «caña» de ChatGPT: aficionados a la pesca se apoyan en la IA para incrementar sus capturas
- Las aerolíneas rechazan suprimir vuelos al aeropuerto de Vigo pese a la crisis del petróleo: «Priorizamos el servicio por encima de los costes»