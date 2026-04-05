Francisco Narla: «Ultreia. Una novela histórica sobre la gran revolución del Camino de Santiago»

Francisco Narla, escritor y comandante de línea aérea protagonizará la conferencia-proyección-coloquio titulada «Ultreia. Una novela histórica sobre la gran revolución del Camino de Santiago».

— Interviene: Francisco Narla (escritor; comandante de línea aérea), el lunes, día 27 de abril a las 8 de la tarde en el Salón de actos del MARCO (C/ Príncipe, 54).

— Presenta: Xurxo Patiño (administrador gerente de la Librería Librouro).

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