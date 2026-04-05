Lunes 13
Emiliano Bruner: «La maldición del hombre mono. Las raíces evolutivas del sufrimiento humano»
Fecha: Lunes, 13 de abril
Hora: 20:00
Lugar: Museo de Arte Contemporánea de Vigo (MARCO), Vigo
En su charla-coloquio titulada «La maldición del hombre mono. Las raíces evolutivas del sufrimiento humano», Emiliano Bruner, investigador del Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC) de Madrid, ofrecerá una nueva comprensión de la salud mental que brinda una hipótesis reveladora sobre el estrés y la ansiedad.
— Interviene: Emiliano Bruner (investigador del Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC) de Madrid; investigador afiliado en el Centro de Investigación de Enfermedades Neurológicas de Madrid), el lunes, día 13 de abril a las 8 de la tarde en el Salón de actos del MARCO (C/ Príncipe, 54).
— Presentan: Maribel del Pozo (vicerrectora de la Universidad de Vigo) y José Luis Fernández Sastre (psiquiatra y psicoterapeuta en Sastre&Rojo psiquiatras).
Acceso preferente para suscriptores y libre hasta completar el aforo de 150 personas.
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