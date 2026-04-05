Dra. Odile Fernández: «El poder de la suplementación. Cómo integrar los complementos alimenticios en nuestra rutina»

Odile Fernández, médico de familia y experta en nutrición y vida saludable explicará «El poder de la suplementación. Cómo integrar los complementos alimenticios en nuestra rutina».

— Interviene: Dra. Odile Fernández (médico de familia; experta en nutrición y vida saludable) el miércoles, día 29 de abril a las 8 de la tarde en el Salón de actos del MARCO (C/ Príncipe, 54).

— Presenta: Ana Blasco (periodista de FARO DE VIGO).

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