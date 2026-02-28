Miércoles 18
Jordi Sierra i Fabra: «Más que amantes. Camille Claudel, Jeanne Hébuterne y Milena Jesenská. Mujeres enamoradas a la sombra de Rodin, Modigliani y Kafka»
Fecha: Miércoles, 18 de marzo
Hora: 20:00
Lugar: Museo de Arte Contemporánea de Vigo (MARCO), Vigo
«Más que amantes. Camille Claudel, Jeanne Hébuterne y Milena Jesenská. Mujeres enamoradas a la sombra de Rodin, Modigliani y Kafka» es el título de la charla-coloquio de Jordi Sierra i Fabra.
— Intervienen: Jordi Sierra i Fabra (escritor), el miércoles, día 18 de marzo a las 8 de la tarde en el Salón de actos del MARCO (C/ Príncipe, 54).
— Presentan: Antonio García Teijeiro (Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil 2017) y Noa García (periodista).
Acceso preferente para suscriptores y libre hasta completar el aforo de 150 personas.
