Xavier Guix: «El reto de soltar el pasado. Recupera la paz de vivir en el presente»

La charla-coloquio de Xavier Guix versará sobre «El reto de soltar el pasado. Recupera la paz de vivir en el presente».

— Intervienen: Xavier Guix (psicólogo), el viernes, día 13 de marzo a las 8 de la tarde en el Salón de actos del MARCO (C/ Príncipe, 54).

— Presenta: Elba Pedrosa (escritora).

Acceso preferente para suscriptores y libre hasta completar el aforo de 150 personas.