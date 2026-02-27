Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Xavier Guix: «El reto de soltar el pasado. Recupera la paz de vivir en el presente»

Fecha: Viernes, 13 de marzo

Hora: 20:00

Lugar: Museo de Arte Contemporánea de Vigo (MARCO), Vigo

Xavier Guix, invitado en el Club Faro.

Xavier Guix, invitado en el Club Faro. / Jordi Ribó

R. V.

La charla-coloquio de Xavier Guix versará sobre «El reto de soltar el pasado. Recupera la paz de vivir en el presente».

— Intervienen: Xavier Guix (psicólogo), el viernes, día 13 de marzo a las 8 de la tarde en el Salón de actos del MARCO (C/ Príncipe, 54).

— Presenta: Elba Pedrosa (escritora).

Acceso preferente para suscriptores y libre hasta completar el aforo de 150 personas.

