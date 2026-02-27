Senén Barro: «Poden pensar as máquinas? Claves para entender a Intelixencia Artificial»

Senén Barro disertará na súa charla-coloquio arredor do tema que propón no seu novo libro: «Poden pensar as máquinas? Claves para entender a Intelixencia Artificial».

— Intervienen: Senén Barro (doutor en Física), o luns, día 23 de marzo ás 8 da tarde no Salón de actos do MARCO (C/ Príncipe, 54).

— Presentan: Henrique Alvarellos (editor; director de Alvarellos Editora).

Acceso preferente para suscriptores y libre hasta completar el aforo de 150 personas.