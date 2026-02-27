Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Senén Barro: «Poden pensar as máquinas? Claves para entender a Intelixencia Artificial»

Fecha: Luns, 23 de marzo

Hora: 20:00

Lugar: Museo de Arte Contemporánea de Vigo (MARCO), Vigo

Senén Barro, invitado en el Club Faro.

Senén Barro, invitado en el Club Faro. / Jesús Sancho

R. V.

Senén Barro disertará na súa charla-coloquio arredor do tema que propón no seu novo libro: «Poden pensar as máquinas? Claves para entender a Intelixencia Artificial».

— Intervienen: Senén Barro (doutor en Física), o luns, día 23 de marzo ás 8 da tarde no Salón de actos do MARCO (C/ Príncipe, 54).

— Presentan: Henrique Alvarellos (editor; director de Alvarellos Editora).

Senén Barro: «Poden pensar as máquinas? Claves para entender a Intelixencia Artificial»

