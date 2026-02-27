Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Reyes Monforte: «Leni Riefenstahl. La célebre cineasta, ¿víctima o aliada del nazismo?»

Fecha: Miércoles, 11 de marzo

Hora: 20:00

Lugar: Museo de Arte Contemporánea de Vigo (MARCO), Vigo

Reyes Monforte, invitada en el Club Faro.

R. V.

La periodista y escritora Reyes Monforte hablará sobre «Leni Riefenstahl. La célebre cineasta, ¿víctima o aliada del nazismo?», en una charla-coloquio el próximo miércoles, 11 de marzo.

— Intervienen: Reyes Monforte (periodista y escritora), el miércoles, día 11 de marzo a las 8 de la tarde en el Salón de actos del MARCO (C/ Príncipe, 54).

— Presenta: Patricia Sánchez (gestora cultural).

Acceso preferente para suscriptores y libre hasta completar el aforo de 150 personas.

