Máximo Huerta: «Mamá está dormida. Una historia sobre la memoria, el amor incondicional y los secretos familiares»

El célebre escritor y periodista Máximo Huerta llega al Club Faro para hablar sobre su nuevo libro, en una charla-coloquio titulada «Mamá está dormida. Una historia sobre la memoria, el amor incondicional y los secretos familiares».

— Intervienen: Máximo Huerta (escritor y periodista) el lunes, día 16 de marzo a las 8 de la tarde en el Salón de actos del MARCO (C/ Príncipe, 54).

— Presenta: Elba Pedrosa (escritora).

Acceso preferente para suscriptores y libre hasta completar el aforo de 150 personas.