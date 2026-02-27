Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Laura Portas: «El palacio del agua. Mondariz: el balneario que llegó a ser ciudad»

Fecha: Viernes, 6 de marzo

Hora: 20:00

Lugar: Museo de Arte Contemporánea de Vigo (MARCO), Vigo

Laura Portas, invitada en el Club Faro.

Laura Portas, invitada en el Club Faro. / Paco Navarro

R. V.

«El palacio del agua. Mondariz: el balneario que llegó a ser ciudad» es el título de la charla-coloquio de la periodista y escritora Laura Portas.

— Interviene: Laura Portas (periodista y escritora), el viernes, día 6 de marzo  a las 8 de la tarde en el Salón de actos del MARCO (C/ Príncipe, 54).

— Presenta: Tesa Díaz-Faes (presidenta de Dircom Galicia).

Acceso preferente para suscriptores y libre hasta completar el aforo de 150 personas.

