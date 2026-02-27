Viernes 6
Laura Portas: «El palacio del agua. Mondariz: el balneario que llegó a ser ciudad»
Fecha: Viernes, 6 de marzo
Hora: 20:00
Lugar: Museo de Arte Contemporánea de Vigo (MARCO), Vigo
«El palacio del agua. Mondariz: el balneario que llegó a ser ciudad» es el título de la charla-coloquio de la periodista y escritora Laura Portas.
— Interviene: Laura Portas (periodista y escritora), el viernes, día 6 de marzo a las 8 de la tarde en el Salón de actos del MARCO (C/ Príncipe, 54).
— Presenta: Tesa Díaz-Faes (presidenta de Dircom Galicia).
Acceso preferente para suscriptores y libre hasta completar el aforo de 150 personas.
- «Es probable que tras el verano tengamos un robot o un TAC intraoperatorio para operar columna»
- El naval ensancha su mercado a niveles inéditos: construye buques para 9 sectores distintos
- Lisboa anuncia un acuerdo para reemplazar las tripulaciones portuguesas en la pesca por marineros indonesios
- Cortes de tráfico en Vigo: el Celta-PAOK y la concentración de aficionados griegos alterarán la circulación
- Una residencia de Bembrive ha denunciado la desaparición de uno de sus usuarios que se escabulló en una visita al hospital
- Los trabajadores de Stellantis Vigo se quedan sin paga variable: Filosa comunica su decisión tras los malos resultados de 2025
- El 'Nuevo Santa Irene' y el narcosubmarino: el barco hundido en O Grove, un foco de contaminación con certificados caducados
- Moda gallega en la gala de los Oscar con el director Oliver Laxe y el productor Xavi Font