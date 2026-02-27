Juan Manuel García ‘Pincho’: «Ciencias del comportamiento. Claves para descifrar la comunicación no verbal de la gente que nos rodea»

«Ciencias del comportamiento. Claves para descifrar la comunicación no verbal de la gente que nos rodea» es el título de la charla-coloquio de Juan Manuel García ‘Pincho’.

— Intervienen: Juan Manuel García ‘Pincho’ (exmiembro de la UCO; docente; divulgador; director del Instituto Europeo de Ciencias del Comportamiento) el miércoles, día 25 de marzo a las 8 de la tarde en el Salón de actos del MARCO (C/ Príncipe, 54).

— Presentan: Rubén Rey (periodista de Onda Cero).

Acceso preferente para suscriptores y libre hasta completar el aforo de 150 personas.