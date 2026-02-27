Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Miércoles 4

Jorge Carrillo: «Luchadoras. Memorias de la esposa y suegra de Santiago Carrillo»

Fecha: Miércoles, 4 de marzo

Hora: 20:00

Lugar: Museo de Arte Contemporánea de Vigo (MARCO), Vigo

Jorge Carrillo, invitado en el Club Faro

R. V.

Jorge Carrillo hablará sobre su nuevo libro en la charla-coloquio «Luchadoras. Memorias de la esposa y suegra de Santiago Carrillo».

— Interviene: Jorge Carrillo (hijo de Santiago Carrillo; economista), el miércoles, día 4 de marzo a las 8 de la tarde en el Salón de actos del MARCO (C/ Príncipe, 54).

— Presenta: Luis Velasco (profesor de Historia Contemporánea en la UVigo).

Acceso preferente para suscriptores y libre hasta completar el aforo de 150 personas.

