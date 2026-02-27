Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
El Celta, a octavos de Europa LeagueNúmeros rojos StellantisAdif rebaja velocidad VigoAccidente mortal saltamontesARCO incendios Galicia
instagramlinkedin

Lunes 2

Dr. Borja Quiroga: «El reto es no envejecer. Activa la proteína klotho y multiplica tus años de vida»

Fecha: Lunes, 2 de marzo

Hora: 20:00

Lugar: Museo de Arte Contemporánea de Vigo (MARCO), Vigo

El doctor Borja Quiroga, invitado en el Club Faro

El doctor Borja Quiroga, invitado en el Club Faro / Néstor Muñoz

R. V.

«El reto es no envejecer. Activa la proteína klotho y multiplica tus años de vida» es el título de la charla-coloquio del doctor Borja Quiroga.

— Interviene: Borja Quiroga (médico especialista en Nefrología; doctor en Medicina por la UCM) el lunes, día 2 de marzo a las 8 de la tarde en el Salón de actos del MARCO (C/ Príncipe, 54).

— Presenta: Federico Mallo (catedrático de Fisiología-Endocrinología en la Universidad de Vigo).

Noticias relacionadas

Acceso preferente para suscriptores y libre hasta completar el aforo de 150 personas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents