Lunes 2
Dr. Borja Quiroga: «El reto es no envejecer. Activa la proteína klotho y multiplica tus años de vida»
Fecha: Lunes, 2 de marzo
Hora: 20:00
Lugar: Museo de Arte Contemporánea de Vigo (MARCO), Vigo
«El reto es no envejecer. Activa la proteína klotho y multiplica tus años de vida» es el título de la charla-coloquio del doctor Borja Quiroga.
— Interviene: Borja Quiroga (médico especialista en Nefrología; doctor en Medicina por la UCM) el lunes, día 2 de marzo a las 8 de la tarde en el Salón de actos del MARCO (C/ Príncipe, 54).
— Presenta: Federico Mallo (catedrático de Fisiología-Endocrinología en la Universidad de Vigo).
Acceso preferente para suscriptores y libre hasta completar el aforo de 150 personas.
