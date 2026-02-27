Dr. Borja Quiroga: «El reto es no envejecer. Activa la proteína klotho y multiplica tus años de vida»

«El reto es no envejecer. Activa la proteína klotho y multiplica tus años de vida» es el título de la charla-coloquio del doctor Borja Quiroga.

— Interviene: Borja Quiroga (médico especialista en Nefrología; doctor en Medicina por la UCM) el lunes, día 2 de marzo a las 8 de la tarde en el Salón de actos del MARCO (C/ Príncipe, 54).

— Presenta: Federico Mallo (catedrático de Fisiología-Endocrinología en la Universidad de Vigo).

Acceso preferente para suscriptores y libre hasta completar el aforo de 150 personas.