Lunes 9
Ana Aranda Vasserot y Daniel Tubau: «Los días escritos en el cielo. El amor por la naturaleza de la cultura china»
Fecha: Lunes, 9 de marzo
Hora: 20:00
Lugar: Museo de Arte Contemporánea de Vigo (MARCO), Vigo
Ana Aranda Vasserot y Daniel Tubau glosarán sobre la relación con la naturaleza en la cultura china en una conferencia-proyección-coloquio titulada «Los días escritos en el cielo. El amor por la naturaleza de la cultura china».
— Intervienen: Ana Aranda Vasserot (sinóloga; traductora; gestora cultural) y Daniel Tubau (filósofo; guionista) el lunes, día 9 de marzo a las 8 de la tarde en el Salón de actos del MARCO (C/ Príncipe, 54).
— Presenta: Óscar González (periodista de RNE).
Acceso preferente para suscriptores y libre hasta completar el aforo de 150 personas.
