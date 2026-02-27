Ana Aranda Vasserot y Daniel Tubau: «Los días escritos en el cielo. El amor por la naturaleza de la cultura china»

Ana Aranda Vasserot y Daniel Tubau glosarán sobre la relación con la naturaleza en la cultura china en una conferencia-proyección-coloquio titulada «Los días escritos en el cielo. El amor por la naturaleza de la cultura china».

— Intervienen: Ana Aranda Vasserot (sinóloga; traductora; gestora cultural) y Daniel Tubau (filósofo; guionista) el lunes, día 9 de marzo a las 8 de la tarde en el Salón de actos del MARCO (C/ Príncipe, 54).

— Presenta: Óscar González (periodista de RNE).

Acceso preferente para suscriptores y libre hasta completar el aforo de 150 personas.