Soraya Romero Hernández: «Demasiado ayer. Una novela que demuestra cómo el pasado nunca pasa del todo»

La periodista y escritora Soraya Romero Hernández hablará de «Demasiado ayer. Una novela que demuestra cómo el pasado nunca pasa del todo», un libro que vuelve a poner en el centro las preguntas esenciales sobre la identidad, la culpa y la herencia emocional, con el enfoque reflexivo que caracteriza a la autora.

— Interviene: Soraya Romero Hernández (periodista y escritora), el miércoles, día 25 de febrero a las 8 de la tarde en el Salón de actos del MARCO (Príncipe, 54).

— Presenta: Carolina Neira Feáns (periodista).

Acceso preferente para suscriptores y libre hasta completar el aforo de 150 personas.