Viernes 27
Noelia Sanmartín Veiga: «Has venido a vivir. Cómo dejar de lado las metas inalcanzables y volver a lo esencial»
Fecha: Viernes, 27 de febrero
Hora: 20:00
Lugar: Museo de Arte Contemporánea de Vigo (MARCO), Vigo
Por último, «Has venido a vivir. Cómo dejar de lado las metas inalcanzables y volver a lo esencial» es el título de la charla-coloquio de Noelia Sanmartín Veiga, doctora en neurociencia y psicóloga clínica, que desmonta los mitos sobre cómo funciona nuestro sistema nervioso y recuerda que no todos somos iguales.
— Interviene: Noelia Sanmartín Veiga (doctora en neurociencia y psicóloga clínica), el viernes, día 27 de febrero a las 8 de la tarde en el Salón de actos del MARCO (Príncipe, 54).
— Presenta: Andrea López López (profesora de Anatomía y Biología en la Facultad de Medicina de la USC; investigadora en el ámbito de la neurociencia).
Acceso preferente para suscriptores y libre hasta completar el aforo de 150 personas.
