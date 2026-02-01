Miguel Lago: «Bécquer en París»

«Bécquer en París» es el título de la charla-coloquio en la que el humorista Miguel Lago hablará de su última novela. Se trata de un thriller que arranca con un asesinato en Madrid y tiene como protagonistas a la inspectora Elena Izaguirre y a Bécquer, un humorista que se ve arrastrado al peligro cuando se adentra en una oscura red de corrupción.

— Interviene: Miguel Lago (humorista), el lunes, día 9 de febrero a las 8 de la tarde en el Salón de actos del MARCO (Príncipe, 54).

— Presenta: Rafa Valero (periodista).

Acceso preferente para suscriptores y libre hasta completar el aforo de 150 personas.