Lunes 9
Miguel Lago: «Bécquer en París»
Fecha: Lunes, 9 de febrero
Hora: 20:00
Lugar: Museo de Arte Contemporánea de Vigo (MARCO), Vigo
«Bécquer en París» es el título de la charla-coloquio en la que el humorista Miguel Lago hablará de su última novela. Se trata de un thriller que arranca con un asesinato en Madrid y tiene como protagonistas a la inspectora Elena Izaguirre y a Bécquer, un humorista que se ve arrastrado al peligro cuando se adentra en una oscura red de corrupción.
— Interviene: Miguel Lago (humorista), el lunes, día 9 de febrero a las 8 de la tarde en el Salón de actos del MARCO (Príncipe, 54).
— Presenta: Rafa Valero (periodista).
Acceso preferente para suscriptores y libre hasta completar el aforo de 150 personas.
