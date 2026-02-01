Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Marinero gallego muertoSe marcha Bryan ZaragozaCruceristas se casan en el CunqueiroRed 'narcolanchas' GaliciaMuere Francisco García (BNG)San Blas
instagramlinkedin

Lunes 9

Miguel Lago: «Bécquer en París»

Fecha: Lunes, 9 de febrero

Hora: 20:00

Lugar: Museo de Arte Contemporánea de Vigo (MARCO), Vigo

Miguel Lago, invitado en el Club Faro.

Miguel Lago, invitado en el Club Faro.

R. V.

«Bécquer en París» es el título de la charla-coloquio en la que el humorista Miguel Lago hablará de su última novela. Se trata de un thriller que arranca con un asesinato en Madrid y tiene como protagonistas a la inspectora Elena Izaguirre y a Bécquer, un humorista que se ve arrastrado al peligro cuando se adentra en una oscura red de corrupción.

— Interviene: Miguel Lago (humorista), el lunes, día 9 de febrero a las 8 de la tarde en el Salón de actos del MARCO (Príncipe, 54).

— Presenta: Rafa Valero (periodista).

Noticias relacionadas

Acceso preferente para suscriptores y libre hasta completar el aforo de 150 personas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents