Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Marinero gallego muertoSe marcha Bryan ZaragozaCruceristas se casan en el CunqueiroRed 'narcolanchas' GaliciaMuere Francisco García (BNG)San Blas
instagramlinkedin

Viernes 20

Marta Jiménez Serrano: «Oxígeno. Una historia real sobre la vida, el amor, la muerte y la literatura»

Fecha: Viernes, 20 de febrero

Hora: 20:00

Lugar: Museo de Arte Contemporánea de Vigo (MARCO), Vigo

Marta Jiménez Serrano, invitada en el Club Faro.

Marta Jiménez Serrano, invitada en el Club Faro. / Jairo Vargas

R. V.

De «Oxígeno. Una historia real sobre la vida, el amor, la muerte y la literatura» hablará la escritora Marta Jiménez Serrano, una de las grandes revelaciones de la literatura española. Su última novela es una historia real sobre la vida, el amor, la muerte y la literatura que la confirma en la misma patria literaria que Zadie Smith, Nora Ephron o Joan Didion.

— Interviene: Marta Jiménez Serrano (escritora), el viernes, día 20 de febrero a las 8 de la tarde en el Salón de actos del MARCO (Príncipe, 54).

— Presenta: Guada Guerra (periodista).

Noticias relacionadas

Acceso preferente para suscriptores y libre hasta completar el aforo de 150 personas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents