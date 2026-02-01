Viernes 20
Marta Jiménez Serrano: «Oxígeno. Una historia real sobre la vida, el amor, la muerte y la literatura»
Fecha: Viernes, 20 de febrero
Hora: 20:00
Lugar: Museo de Arte Contemporánea de Vigo (MARCO), Vigo
De «Oxígeno. Una historia real sobre la vida, el amor, la muerte y la literatura» hablará la escritora Marta Jiménez Serrano, una de las grandes revelaciones de la literatura española. Su última novela es una historia real sobre la vida, el amor, la muerte y la literatura que la confirma en la misma patria literaria que Zadie Smith, Nora Ephron o Joan Didion.
— Interviene: Marta Jiménez Serrano (escritora), el viernes, día 20 de febrero a las 8 de la tarde en el Salón de actos del MARCO (Príncipe, 54).
— Presenta: Guada Guerra (periodista).
Acceso preferente para suscriptores y libre hasta completar el aforo de 150 personas.
