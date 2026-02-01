Lunes 23
María José Rubio: «La Marquesa y Bonaparte. Amor, poder y geopolítica en el Madrid de Napoleón»
Fecha: Lunes, 23 de febrero
Hora: 20:00
Lugar: Museo de Arte Contemporánea de Vigo (MARCO), Vigo
La historia de «La Marquesa y Bonaparte. Amor, poder y geopolítica en el Madrid de Napoleón» centrará la conferencia-proyección-coloquio de la historiadora y escritora María José Rubio. Un romance apasionado entre el hermano de Napoleón y una aristócrata ilustrada, independiente y culta, la marquesa de Santa Cruz.
— Interviene: María José Rubio (historiadora; escritora; Académica de la Real Academia de Ciencias Históricas y Bellas Artes de Toledo), el lunes, día 23 de febrero a las 8 de la tarde en el Salón de actos del MARCO (Príncipe, 54).
— Presenta: Iria Carregal (periodista)
Acceso preferente para suscriptores y libre hasta completar el aforo de 150 personas.
- Por qué los docentes ya no quieren acompañar al alumnado en las excursiones: «O los atan en corto o no van»
- Los científicos desvelan el origen de la «plaga» de pulpo en el sur de Inglaterra
- Un perro de asistencia para Leire, una niña de ocho años con discapacidad de Redondela: «No pedimos privilegios, sino comprensión»
- Las filtraciones de un taller de A Madalena causan la contaminación del agua en Darbo
- El Sergas avisará por carta a las 42.000 usuarios de seis centros de salud de Vigo que cambiarán al CIS Olimpia Valencia
- Sancionan a la cocinera de una escuela infantil de Vigo por alertar a una madre sobre un presunto episodio de acoso psicológico a su hija
- La parcela de la gasolinera de Plaza de España se destinará a viviendas y zonas verdes
- Bryan Zaragoza negocia su salida del Celta para jugar en la Roma