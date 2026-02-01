Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

María José Rubio: «La Marquesa y Bonaparte. Amor, poder y geopolítica en el Madrid de Napoleón»

Fecha: Lunes, 23 de febrero

Hora: 20:00

Lugar: Museo de Arte Contemporánea de Vigo (MARCO), Vigo

María José Rubio, invitada del Club Faro.

María José Rubio, invitada del Club Faro. / Luis Gaspar

R. V.

La historia de «La Marquesa y Bonaparte. Amor, poder y geopolítica en el Madrid de Napoleón» centrará la conferencia-proyección-coloquio de la historiadora y escritora María José Rubio. Un romance apasionado entre el hermano de Napoleón y una aristócrata ilustrada, independiente y culta, la marquesa de Santa Cruz.

— Interviene: María José Rubio (historiadora; escritora; Académica de la Real Academia de Ciencias Históricas y Bellas Artes de Toledo), el lunes, día 23 de febrero a las 8 de la tarde en el Salón de actos del MARCO (Príncipe, 54).

— Presenta: Iria Carregal (periodista)

Acceso preferente para suscriptores y libre hasta completar el aforo de 150 personas.

