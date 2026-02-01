Miércoles 11
José Edelstein: «La tiranía del azar. Una historia de la mecánica cuántica»
Fecha: Miércoles, 11 de febrero
Hora: 20:00
Lugar: Museo de Arte Contemporánea de Vigo (MARCO), Vigo
José Edelstein, profesor de Física Teórica en la USC, glosará en una conferencia-proyección-coloquio «La tiranía del azar. Una historia de la mecánica cuántica», una revolución científica sin precedentes que comenzó con un joven de 23 años, Werner Heisenberg, y dio paso a un cosmos cuyos cimientos últimos están gobernados por lo aleatorio.
— Interviene: José Edelstein (físico teórico; profesor de Física Teórica en la USC), el miércoles, día 11 de febrero a las 8 de la tarde en el Salón de actos del MARCO (Príncipe, 54).
— Presenta: Silvina Montenegro (cónsul de Argentina en Vigo).
Acceso preferente para suscriptores y libre hasta completar el aforo de 150 personas.
- Por qué los docentes ya no quieren acompañar al alumnado en las excursiones: «O los atan en corto o no van»
- Los científicos desvelan el origen de la «plaga» de pulpo en el sur de Inglaterra
- Un perro de asistencia para Leire, una niña de ocho años con discapacidad de Redondela: «No pedimos privilegios, sino comprensión»
- Las filtraciones de un taller de A Madalena causan la contaminación del agua en Darbo
- El Sergas avisará por carta a las 42.000 usuarios de seis centros de salud de Vigo que cambiarán al CIS Olimpia Valencia
- Sancionan a la cocinera de una escuela infantil de Vigo por alertar a una madre sobre un presunto episodio de acoso psicológico a su hija
- La parcela de la gasolinera de Plaza de España se destinará a viviendas y zonas verdes
- Bryan Zaragoza negocia su salida del Celta para jugar en la Roma