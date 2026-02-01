Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

José Edelstein: «La tiranía del azar. Una historia de la mecánica cuántica»

Fecha: Miércoles, 11 de febrero

Hora: 20:00

Lugar: Museo de Arte Contemporánea de Vigo (MARCO), Vigo

José Edelstein, invitado en el Club Faro.

R. V.

José Edelstein, profesor de Física Teórica en la USC, glosará en una conferencia-proyección-coloquio «La tiranía del azar. Una historia de la mecánica cuántica», una revolución científica sin precedentes que comenzó con un joven de 23 años, Werner Heisenberg, y dio paso a un cosmos cuyos cimientos últimos están gobernados por lo aleatorio.

— Interviene: José Edelstein (físico teórico; profesor de Física Teórica en la USC), el miércoles, día 11 de febrero a las 8 de la tarde en el Salón de actos del MARCO (Príncipe, 54).

— Presenta: Silvina Montenegro (cónsul de Argentina en Vigo).

Acceso preferente para suscriptores y libre hasta completar el aforo de 150 personas.

