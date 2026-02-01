Javier Urra: «¿Cómo somos realmente?. Experimentos psicológicos»

Javier Urra, psicólogo, pedagogo terapeuta y exdefensor del Menor, tratará de responder a la pregunta de «¿Cómo somos realmente?». A través de experimentos psicológicos sorprendentes, desvelará cómo funcionan nuestras emociones, decisiones y comportamientos.

— Interviene: Javier Urra (psicólogo; pedagogo terapeuta; exdefensor del Menor), el viernes, día 6 de febrero a las 8 de la tarde en el Salón de actos del MARCO (Príncipe, 54).

— Presenta: María Ferreiro (psicóloga y psicopedagoga; directora del Instituto de Tratamiento de la Conducta).

Acceso preferente para suscriptores y libre hasta completar el aforo de 150 personas.