Isorna Juncal: «Deja de fingir que sabes lo que haces. Un manual de supervivencia para el desastre que eres»

Isorna Juncal, formadora y fundadora de Intrategia Spain, protagonizará la charla-coloquio titulada «Deja de fingir que sabes lo que haces. Un manual de supervivencia para el desastre que eres». No ofrecerá promesas vacías, solo verdades incómodas y una ruta clara para dejar de simular y empezar a vivir de verdad.

— Interviene: Isorna Juncal (formadora; fundadora de Intrategia Spain) el miércoles, día 4 de febrero a las 8 de la tarde en el Salón de actos del MARCO (Príncipe, 54).

— Presenta: Octavio Rodríguez (periodista; docente en la Facultad de Comunicación de la UVigo).

Acceso preferente para suscriptores y libre hasta completar el aforo de 150 personas.