Andrés Pascual: «El poder del entusiasmo. Aprende a generar la energía del éxito»

«El poder del entusiasmo. Aprende a generar la energía del éxito» es el título de la charla-coloquio del escritor y conferenciante Andrés Pascual. Basándose en neurociencia, psicología y años de trabajo con miles de alumnos, ofrecerá una guía clara y accesible para volver a conectar con la energía que nos mueve.

— Interviene: Andrés Pascual (escritor y conferenciante), el lunes, día 2 de febrero a las 8 de la tarde en el Salón de actos del MARCO (Príncipe, 54).

— Presenta: Raúl Costas (director de Riesgos y Seguros Corporativos de Grupo Profand)

Acceso preferente para suscriptores y libre hasta completar el aforo de 150 personas.