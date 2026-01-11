Viernes 30
Xavier Castro Pérez: «Los grandes vinos gallegos. Originalidad e historia»
Fecha: Viernes, 30 de enero
Hora: 20:00
Lugar: Museo de Arte Contemporánea de Vigo (MARCO), Vigo
Por último, Xavier Castro Pérez, catedrático de Historia en la Universidad de Santiago de Compostela, hablará de «Los grandes vinos gallegos. Originalidad e historia», un viaje sensorial por la esencia vitivinícola de Galicia.
— Interviene: Xavier Castro Pérez (catedrático de Historia en la Universidad de Santiago de Compostela), el viernes, día 30 de enero a las 8 de la tarde en el Salón de actos del MARCO (C/ Príncipe, 54).
— Presenta: Estro Montaña (escritor, periodista y catedrático de Lengua y Literatura).
Acceso preferente para suscriptores y libre hasta completar el aforo de 150 personas.
- Sentencias a domicilio en horario nocturno: «Hay gente que se niega a abrir al no creerse que seamos del juzgado»
- Marcos, el niño de 6 años que acertó a última hora con el primer premio del sorteo del Niño
- Llegó el día: el Hotel Bahía cierra para emprender su ansiada metamorfosis
- Muere un ciclista cuando circulaba por la carretera A Madalena-Herbello, en Cangas
- Caballero califica de «insostenible» la situación de la sanidad pública en Vigo
- Dos nuevos vuelos en el aeropuerto de Vigo templan un verano que amenaza con ser muy frío
- Corte inminente y duradero en el viaducto de la VG-20 de Vigo para avanzar en su rehabilitación
- Comparece en el juzgado el médico denunciado por agresión sexual en Vilagarcía