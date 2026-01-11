Xavier Castro Pérez: «Los grandes vinos gallegos. Originalidad e historia»

Por último, Xavier Castro Pérez, catedrático de Historia en la Universidad de Santiago de Compostela, hablará de «Los grandes vinos gallegos. Originalidad e historia», un viaje sensorial por la esencia vitivinícola de Galicia.

— Interviene: Xavier Castro Pérez (catedrático de Historia en la Universidad de Santiago de Compostela), el viernes, día 30 de enero a las 8 de la tarde en el Salón de actos del MARCO (C/ Príncipe, 54).

— Presenta: Estro Montaña (escritor, periodista y catedrático de Lengua y Literatura).

Acceso preferente para suscriptores y libre hasta completar el aforo de 150 personas.