Sonia Contera: «Seis problemas que la ciencia no puede responder. Los grandes enigmas que aún desafían a la ciencia»

Sonia Contera, catedrática de Física en la Universidad de Oxford, abordará «Seis problemas que la ciencia no puede resolver. Los grandes enigmas que aún desafían a la ciencia».

— Interviene: Sonia Contera (catedrática de Física en la Universidad de Oxford), el miércoles, día 28 de enero a las 8 de la tarde en el Salón de actos del MARCO (C/ Príncipe, 54).

— Presenta: por confirmar.

Acceso preferente para suscriptores y libre hasta completar el aforo de 150 personas.