Miércoles 28
Sonia Contera: «Seis problemas que la ciencia no puede responder. Los grandes enigmas que aún desafían a la ciencia»
Fecha: Miércoles, 28 de enero
Hora: 20:00
Lugar: Museo de Arte Contemporánea de Vigo (MARCO), Vigo
Sonia Contera, catedrática de Física en la Universidad de Oxford, abordará «Seis problemas que la ciencia no puede resolver. Los grandes enigmas que aún desafían a la ciencia».
— Interviene: Sonia Contera (catedrática de Física en la Universidad de Oxford), el miércoles, día 28 de enero a las 8 de la tarde en el Salón de actos del MARCO (C/ Príncipe, 54).
— Presenta: por confirmar.
Acceso preferente para suscriptores y libre hasta completar el aforo de 150 personas.
