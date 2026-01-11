Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Gallegos en Groenlandia y DinamarcaJefes de Urgencias se rebelanCondena al SergasSe apaga la Navidad de VigoTractorada OurenseInterparlamentaria del PP
instagramlinkedin

Miércoles 28

Sonia Contera: «Seis problemas que la ciencia no puede responder. Los grandes enigmas que aún desafían a la ciencia»

Fecha: Miércoles, 28 de enero

Hora: 20:00

Lugar: Museo de Arte Contemporánea de Vigo (MARCO), Vigo

Sonia Contera, invitada en el Club Faro

Sonia Contera, invitada en el Club Faro / FDV

R. V.

Sonia Contera, catedrática de Física en la Universidad de Oxford, abordará «Seis problemas que la ciencia no puede resolver. Los grandes enigmas que aún desafían a la ciencia».

— Interviene: Sonia Contera (catedrática de Física en la Universidad de Oxford), el miércoles, día 28 de enero a las 8 de la tarde en el Salón de actos del MARCO (C/ Príncipe, 54).

— Presenta: por confirmar.

Acceso preferente para suscriptores y libre hasta completar el aforo de 150 personas.

TEMAS

Tracking Pixel Contents