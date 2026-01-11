Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Miércoles 14

Miguel Ángel Cajigal, el Barroquista: «Otra historia de la música. ¿Qué pensaría Bach de la música actual?»

Fecha: Miércoles, 14 de enero

Hora: 20:00

Lugar: Museo de Arte Contemporánea de Vigo (MARCO), Vigo

Miguel Ángel Cajigal, el Barroquista, invitado en el Club Faro

Miguel Ángel Cajigal, el Barroquista, invitado en el Club Faro / FDV

R. V.

El historiador del arte y divulgador cultural Miguel Ángel Cajigal Vera, conocido como «El Barroquista», hablará de «Otra historia de la música. ¿Qué pensaría Bach de la música actual?».

— Interviene: Miguel Ángel Cajigal Vera (historiador del arte y divulgador cultural), el miércoles, día 14 de enero a las 8 de la tarde en el Salón de actos del MARCO (C/ Príncipe, 54).

— Presenta: Xoan Escudero (cineasta, guionista y músico).

Acceso preferente para suscriptores y libre hasta completar el aforo de 150 personas.

