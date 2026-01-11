Viernes 16
María Luisa Ferrerós: «Ahuyenta tus fantasmas. Claves para entender y superar los miedos y la ansiedad en la adolescencia»
Fecha: Viernes, 16 de enero
Hora: 20:00
Lugar: Museo de Arte Contemporánea de Vigo (MARCO), Vigo
«Ahuyenta tus fantasmas. Claves para entender y superar los miedos y la ansiedad en la adolescencia» es el título de la charla-coloquio de María Luisa Ferrerós, psicóloga infanto-juvenil, especialista en neuropsicología y psicología forense.
— Interviene: María Luisa Ferrerós (psicóloga infantojuvenil, especialista en neuropsicología y psicología forense), el viernes, día 16 de enero a las 8 de la tarde en el Salón de actos del MARCO (C/ Príncipe, 54).
— Presenta: Laura González (coach emocional).
Acceso preferente para suscriptores y libre hasta completar el aforo de 150 personas.
- Sentencias a domicilio en horario nocturno: «Hay gente que se niega a abrir al no creerse que seamos del juzgado»
- Marcos, el niño de 6 años que acertó a última hora con el primer premio del sorteo del Niño
- Llegó el día: el Hotel Bahía cierra para emprender su ansiada metamorfosis
- Muere un ciclista cuando circulaba por la carretera A Madalena-Herbello, en Cangas
- Caballero califica de «insostenible» la situación de la sanidad pública en Vigo
- Dos nuevos vuelos en el aeropuerto de Vigo templan un verano que amenaza con ser muy frío
- Corte inminente y duradero en el viaducto de la VG-20 de Vigo para avanzar en su rehabilitación
- Comparece en el juzgado el médico denunciado por agresión sexual en Vilagarcía