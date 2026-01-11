Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

María Luisa Ferrerós: «Ahuyenta tus fantasmas. Claves para entender y superar los miedos y la ansiedad en la adolescencia»

«Ahuyenta tus fantasmas. Claves para entender y superar los miedos y la ansiedad en la adolescencia» es el título de la charla-coloquio de María Luisa Ferrerós, psicóloga infanto-juvenil, especialista en neuropsicología y psicología forense.

— Interviene: María Luisa Ferrerós (psicóloga infantojuvenil, especialista en neuropsicología y psicología forense), el viernes, día 16 de enero a las 8 de la tarde en el Salón de actos del MARCO (C/ Príncipe, 54).

— Presenta: Laura González (coach emocional).

Acceso preferente para suscriptores y libre hasta completar el aforo de 150 personas.

