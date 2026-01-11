Lunes 19
Jesús G. Maestro: «El fracaso de la felicidad. ¿Es la felicidad el destino final del ser humano o la mentira mejor contada de nuestro tiempo?»
Fecha: Lunes, 19 de enero
Hora: 20:00
Lugar: Museo de Arte Contemporánea de Vigo (MARCO), Vigo
¿Es la felicidad el destino final del ser humano o la mentira mejor contada de nuestro tiempo? Sobre esta cuestión girará la charla de Jesús G. Maestro, escritor y catedrático de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada, titulada «El fracaso de la felicidad».
— Interviene: Jesús G. Maestro, escritor y catedrático de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada, el lunes, día 19 de enero a las 8 de la tarde en el Salón de actos del MARCO (C/ Príncipe, 54).
— Presenta: Xisela Franco (artista, cineasta y docente en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Vigo).
Acceso preferente para suscriptores y libre hasta completar el aforo de 150 personas.
