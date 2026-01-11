J. Benito Fernández: «Non creo en máis vida ca esta»

«Non creo en máis vida ca esta» é o título da charla de J. Benito Fernández, recoñecido autor de biografías rigurosas e exhaustivas, que realiza a súa primera incursión na ficción.

— Intervén: J. Benito Fernández (autor recoñecido de biografías de rigor e exhaustividade), o luns, día 26 de xaneiro ás 8 da tarde no Salón de actos do MARCO (C/ Príncipe, 54).

— Presentan: Perfecto Conde (xornalista e escritor) e Manuel Rivas (escritor).

Acceso preferente para subscritores e libre ata completar o aforo de 150 persoas.