Luns 26
J. Benito Fernández: «Non creo en máis vida ca esta»
Data: Luns, 26 de enero
Hora: 20:00
Lugar: Museo de Arte Contemporánea de Vigo (MARCO), Vigo
«Non creo en máis vida ca esta» é o título da charla de J. Benito Fernández, recoñecido autor de biografías rigurosas e exhaustivas, que realiza a súa primera incursión na ficción.
— Intervén: J. Benito Fernández (autor recoñecido de biografías de rigor e exhaustividade), o luns, día 26 de xaneiro ás 8 da tarde no Salón de actos do MARCO (C/ Príncipe, 54).
— Presentan: Perfecto Conde (xornalista e escritor) e Manuel Rivas (escritor).
Acceso preferente para subscritores e libre ata completar o aforo de 150 persoas.
