Viernes 23
Fernando Ríos Villanueva: «Contra el pesimismo. El triunfo de Occidente y de la civilización que forjó un mundo mejor»
Fecha: Viernes, 23 de enero
Hora: 20:00
Lugar: Museo de Arte Contemporánea de Vigo (MARCO), Vigo
El periodista y divulgador histórico Fernando Díaz Villanueva disertará «Contra el pesimismo» y glosará «el triunfo de Occidente y de la civilización que forjó un mundo mejor».
— Interviene: Fernando Ríos Villanueva (periodista y divulgador histórico), el viernes, día 23 de enero a las 8 de la tarde en el Salón de actos del MARCO (C/ Príncipe, 54).
— Presenta: Óscar González (periodista de RNE).
Acceso preferente para suscriptores y libre hasta completar el aforo de 150 personas.
- Sentencias a domicilio en horario nocturno: «Hay gente que se niega a abrir al no creerse que seamos del juzgado»
- Marcos, el niño de 6 años que acertó a última hora con el primer premio del sorteo del Niño
- Llegó el día: el Hotel Bahía cierra para emprender su ansiada metamorfosis
- Muere un ciclista cuando circulaba por la carretera A Madalena-Herbello, en Cangas
- Caballero califica de «insostenible» la situación de la sanidad pública en Vigo
- Dos nuevos vuelos en el aeropuerto de Vigo templan un verano que amenaza con ser muy frío
- Corte inminente y duradero en el viaducto de la VG-20 de Vigo para avanzar en su rehabilitación
- Comparece en el juzgado el médico denunciado por agresión sexual en Vilagarcía