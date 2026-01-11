Fernando Ríos Villanueva: «Contra el pesimismo. El triunfo de Occidente y de la civilización que forjó un mundo mejor»

El periodista y divulgador histórico Fernando Díaz Villanueva disertará «Contra el pesimismo» y glosará «el triunfo de Occidente y de la civilización que forjó un mundo mejor».

— Interviene: Fernando Ríos Villanueva (periodista y divulgador histórico), el viernes, día 23 de enero a las 8 de la tarde en el Salón de actos del MARCO (C/ Príncipe, 54).

— Presenta: Óscar González (periodista de RNE).

Acceso preferente para suscriptores y libre hasta completar el aforo de 150 personas.