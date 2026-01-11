Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Gallegos en Groenlandia y DinamarcaJefes de Urgencias se rebelanCondena al SergasSe apaga la Navidad de VigoTractorada OurenseInterparlamentaria del PP
instagramlinkedin

Miércoles 21

Blanca García-Orea: «Cinco semanas para desinflarte. Cómo pequeños cambios pueden tener un gran impacto en tu salud»

Fecha: Miércoles, 21 de enero

Hora: 20:00

Lugar: Museo de Arte Contemporánea de Vigo (MARCO), Vigo

Blanca García Orea, invitada en el Club Faro

Blanca García Orea, invitada en el Club Faro / FDV

R. V.

Blanca García-Orea, nutricionista clínica, especializada en nutrición digestiva y hormonal, con máster en Microbiota Humana, propondrá «Cinco semanas para desinflamarte. Cómo pequeños cambios pueden tener un gran impacto en tu salud».

— Interviene: Blanca García-Orea (nutricionista clínica, especializada en nutrición digestiva y hormonal), el miércoles, día 21 de enero a las 8 de la tarde en el Salón de actos del MARCO (C/ Príncipe, 54).

— Presenta: Nuria Sainz (periodista).

Acceso preferente para suscriptores y libre hasta completar el aforo de 150 personas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents