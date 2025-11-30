Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Lunes 15

Marcos Vázquez: «Sabia Mente: decidir bien para vivir mejor»

Data: Lunes, 15 de diciembre

Hora: 20:00

Lugar: Museo de Arte Contemporánea de Vigo (MARCO), Vigo

Marcos Vázquez, invitado en el Club Faro

Marcos Vázquez, invitado en el Club Faro / FDV

R. V.

— Interviene: Marcos Vázquez (experto en fitness y nutrición), el lunes, día 15 de diciembre a las 8 de la tarde en el Salón de actos del MARCO (C/ Príncipe, 54).

— Presenta: Marivic García (Sensei Coach de Judo, Técnica en Neurofeedback y Coach Emocional).

Acceso preferente para subscritores e libre ata completar o aforo de 150 persoas.

TEMAS

