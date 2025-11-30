Julio Picatoste: «Cuaderno de bitácora. Una navegación entre Recuerdo y reflexiones»

— Interviene: Julio Picatoste (magistrado jubilado), el miércoles, día 3 de diciembre a las 8 de la tarde en el Salón de actos del MARCO (C/ Príncipe, 54).

— Presentan: Bieito Ledo (editor); Fernando Franco (periodista) y Alberto González-Garcés (investigador).

Acceso preferente para subscritores e libre ata completar o aforo de 150 persoas.