Miércoles 3
Julio Picatoste: «Cuaderno de bitácora. Una navegación entre Recuerdo y reflexiones»
Data: Miércoles, 3 de diciembre
Hora: 20:00
Lugar: Museo de Arte Contemporánea de Vigo (MARCO), Vigo
— Interviene: Julio Picatoste (magistrado jubilado), el miércoles, día 3 de diciembre a las 8 de la tarde en el Salón de actos del MARCO (C/ Príncipe, 54).
— Presentan: Bieito Ledo (editor); Fernando Franco (periodista) y Alberto González-Garcés (investigador).
Acceso preferente para subscritores e libre ata completar o aforo de 150 persoas.
