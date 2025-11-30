Jesús Ruiz Mantilla: «Franco y yo. De la biografía secreta de Franco a la conciencia colectiva y democrática de un país. Una mirada al dictador desde el siglo XXI»

— Interviene: Jesús Ruiz Mantilla (escritor y periodista), el viernes, día 12 de diciembre a las 8 de la tarde en el Salón de actos del MARCO (C/ Príncipe, 54).

— Presenta: Manuel Villanueva (periodista).

Acceso preferente para subscritores e libre ata completar o aforo de 150 persoas.