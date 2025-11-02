Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Miércoles 26

Juan Tallón: «Mil cosas. Un relato sobre cómo seguimos adelante cuando todo nos sobrepasa»

Fecha: Miércoles, 26 de noviembre

Hora: 20:00

Lugar: Museo de Arte Contemporáneo de Vigo (MARCO), Vigo

Juan Tallón, invitado en el Club Faro

— Interviene: Juan Tallón (escritor y periodista), el miércoles, día 26 de noviembre a las 8 de la tarde en el Salón de actos del MARCO (C/ Príncipe, 54).

— Presenta: Irene Bascoy (subdirectora de FARO DE VIGO).

Acceso preferente para suscriptores y libre hasta completar el aforo de 150 personas.

