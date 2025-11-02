Juan Tallón: «Mil cosas. Un relato sobre cómo seguimos adelante cuando todo nos sobrepasa»

— Interviene: Juan Tallón (escritor y periodista), el miércoles, día 26 de noviembre a las 8 de la tarde en el Salón de actos del MARCO (C/ Príncipe, 54).

— Presenta: Irene Bascoy (subdirectora de FARO DE VIGO).

Acceso preferente para suscriptores y libre hasta completar el aforo de 150 personas.