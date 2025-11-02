Juan del Val y Ángela Banzas: Diálogo con el ganador y la finalista del Premio Planeta 2025

— Intervienen: Juan del Val (Premio Planeta 2025) y Ángela Banzas (finalista del Premio Planeta 2025), el lunes, día 10 de noviembre a las 8 de la tarde en el Salón de actos del MARCO (C/ Príncipe, 54).

— Presenta: Amaia Mauleón (periodista).

Acceso preferente para suscriptores y libre hasta completar el aforo de 150 personas.