Lunes 10

Juan del Val y Ángela Banzas: Diálogo con el ganador y la finalista del Premio Planeta 2025

Fecha: Lunes, 10 de noviembre

Hora: 20:00

Lugar: Museo de Arte Contemporáneo de Vigo (MARCO), Vigo

Juan del Val y Ángela Banzas, invitados en el Club Faro

Juan del Val y Ángela Banzas, invitados en el Club Faro / FDV

R. V.

— Intervienen: Juan del Val (Premio Planeta 2025) y Ángela Banzas (finalista del Premio Planeta 2025), el lunes, día 10 de noviembre a las 8 de la tarde en el Salón de actos del MARCO (C/ Príncipe, 54).

— Presenta: Amaia Mauleón (periodista).

Acceso preferente para suscriptores y libre hasta completar el aforo de 150 personas.

