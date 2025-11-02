José Edelstein: «Trece maneras de mirar el cielo. Una nueva forma de entender el cosmos»

— Interviene: José Edelstein (físico teórico; profesor de Física Teórica en la USC), el miércoles, día 19 de noviembre a las 8 de la tarde en el Salón de actos do MARCO (C/ Príncipe, 54).

— Presenta: Patricia Sánchez (poeta y gestora cultural).

Acceso preferente para suscriptores y libre hasta completar el aforo de 150 personas.