Lunes 24

José Antonio Flórez Lozano: «Medicina antienvejecimiento en clave de humor»

Fecha: Lunes, 24 de noviembre

Hora: 20:00

Lugar: Museo de Arte Contemporáneo de Vigo (MARCO), Vigo

José Antonio Flórez, inivtado en el Club Faro

José Antonio Flórez, inivtado en el Club Faro / FDV

R. V.

— Interviene: José Antonio Flórez Lozano (catedrático de Ciencias de la Conducta de la Universidad de Oviedo), el lunes, día 24 de noviembre a las 8 de la tarde en el Salón de actos del MARCO (C/ Príncipe, 54).

— Presenta: Paula Garabal (coach y escritora).

Acceso preferente para suscriptores y libre hasta completar el aforo de 150 personas.

