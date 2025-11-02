Lunes 24
José Antonio Flórez Lozano: «Medicina antienvejecimiento en clave de humor»
Fecha: Lunes, 24 de noviembre
Hora: 20:00
Lugar: Museo de Arte Contemporáneo de Vigo (MARCO), Vigo
— Interviene: José Antonio Flórez Lozano (catedrático de Ciencias de la Conducta de la Universidad de Oviedo), el lunes, día 24 de noviembre a las 8 de la tarde en el Salón de actos del MARCO (C/ Príncipe, 54).
— Presenta: Paula Garabal (coach y escritora).
Acceso preferente para suscriptores y libre hasta completar el aforo de 150 personas.
