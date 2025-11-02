Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Venres 28

Javier Fraiz: «Amar / Azar. Querer e perder, o inesperado como protagonista»

Data: Venres, 28 de novembro

Hora: 20:00

Lugar: Museo de Arte Contemporánea de Vigo (MARCO), Vigo

Javier Fraiz, convidado no Club Faro

R. V.

— Intervén: Javier Fraiz (xornalista de FARO DE VIGO), o venres, día 28 de novembro ás 8 da tarde no Salón de actos do MARCO (C/ Príncipe, 54).

— Presentan: Carolina Sertal (xornalista de FARO DE VIGO); e Marcos Calveiro (director de Edicións de Editorial Galaxia)

Acceso preferente para subscritores e libre ata completar o aforo de 150 persoas.

TEMAS

