Venres 28
Javier Fraiz: «Amar / Azar. Querer e perder, o inesperado como protagonista»
Data: Venres, 28 de novembro
Hora: 20:00
Lugar: Museo de Arte Contemporánea de Vigo (MARCO), Vigo
— Intervén: Javier Fraiz (xornalista de FARO DE VIGO), o venres, día 28 de novembro ás 8 da tarde no Salón de actos do MARCO (C/ Príncipe, 54).
— Presentan: Carolina Sertal (xornalista de FARO DE VIGO); e Marcos Calveiro (director de Edicións de Editorial Galaxia)
Acceso preferente para subscritores e libre ata completar o aforo de 150 persoas.
