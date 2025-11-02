Lunes 17
Ignacio Morgado: «El espejo de la imaginación. ¿Qué es la consciencia?»
Fecha: Lunes, 17 de noviembre
Hora: 20:00
Lugar: Museo de Arte Contemporáneo de Vigo (MARCO), Vigo
— Interviene: Ignacio Morgado (catedrático emérito de Psicobiología en el Instituto de Neurociencias y en la Facultad de Psicología de la UAB), el lunes, día 17 de noviembre a las 8 de la tarde en el Salón de actos del MARCO (C/ Príncipe, 54).
— Presenta: Avelino Muleiro (catedrático de Filosofía; Miembro del Consello Social de la Universidad de Vigo).
Acceso preferente para suscriptores y libre hasta completar el aforo de 150 personas.
