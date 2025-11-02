Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Lunes 17

Ignacio Morgado: «El espejo de la imaginación. ¿Qué es la consciencia?»

Fecha: Lunes, 17 de noviembre

Hora: 20:00

Lugar: Museo de Arte Contemporáneo de Vigo (MARCO), Vigo

Ignacio Morgado, invitado en el Club Faro

Ignacio Morgado, invitado en el Club Faro

R. V.

— Interviene: Ignacio Morgado (catedrático emérito de Psicobiología en el Instituto de Neurociencias y en la Facultad de Psicología de la UAB), el lunes, día 17 de noviembre a las 8 de la tarde en el Salón de actos del MARCO (C/ Príncipe, 54).

— Presenta: Avelino Muleiro (catedrático de Filosofía; Miembro del Consello Social de la Universidad de Vigo).

Acceso preferente para suscriptores y libre hasta completar el aforo de 150 personas.

