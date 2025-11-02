Dra. Carmen López Suárez: «Pon límites, no pantallas. Cómo educar en el siglo XXI sin perder el norte»

— Interviene: Dra. Carmen López Suárez (doctora en Pedagogía; experta en Educación Familiar), el viernes, día 14 de noviembre a las 8 de la tarde en el Salón de actos del MARCO (C/ Príncipe, 54).

— Presenta: Beatriz Martínez (profesora en la UVigo; periodista). Acceso preferente para suscriptores y libre hasta completar el aforo de 150 personas.

Acceso preferente para suscriptores y libre hasta completar el aforo de 150 personas.