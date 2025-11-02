Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Viernes 14

Dra. Carmen López Suárez: «Pon límites, no pantallas. Cómo educar en el siglo XXI sin perder el norte»

Fecha: Viernes, 14 de noviembre

Hora: 20:00

Lugar: Museo de Arte Contemporáneo de Vigo (MARCO), Vigo

Dra. Carmen López Suárez, invitada en el Club Faro

Dra. Carmen López Suárez, invitada en el Club Faro / FDV

R. V.

— Interviene: Dra. Carmen López Suárez (doctora en Pedagogía; experta en Educación Familiar), el viernes, día 14 de noviembre a las 8 de la tarde en el Salón de actos del MARCO (C/ Príncipe, 54).

— Presenta: Beatriz Martínez (profesora en la UVigo; periodista). Acceso preferente para suscriptores y libre hasta completar el aforo de 150 personas.

Acceso preferente para suscriptores y libre hasta completar el aforo de 150 personas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents