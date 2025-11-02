Viernes 14
Dra. Carmen López Suárez: «Pon límites, no pantallas. Cómo educar en el siglo XXI sin perder el norte»
Fecha: Viernes, 14 de noviembre
Hora: 20:00
Lugar: Museo de Arte Contemporáneo de Vigo (MARCO), Vigo
— Interviene: Dra. Carmen López Suárez (doctora en Pedagogía; experta en Educación Familiar), el viernes, día 14 de noviembre a las 8 de la tarde en el Salón de actos del MARCO (C/ Príncipe, 54).
— Presenta: Beatriz Martínez (profesora en la UVigo; periodista). Acceso preferente para suscriptores y libre hasta completar el aforo de 150 personas.
Acceso preferente para suscriptores y libre hasta completar el aforo de 150 personas.
- Mueren tres marineros gallegos en un accidente de tráfico en Namibia
- Desalojan un edificio de Bueu debido a un incendio
- Miles de pacientes tendrán que repetir analíticas por la huelga de técnicos
- Una camarera de Cangas aumenta en 10.000 euros la indemnización por despido que le recortaron por tener jornada reducida
- Una torrencial tromba de agua irrumpe en la costa entre Baiona y A Guarda: 60 l/m2 en una hora
- El Celta prevé vender por 32 millones para revertir las pérdidas
- El restaurante de Vigo que recomienda 'The Guardian': menú del día a 15 euros, platos creativos y vinos de primera
- Muere por un escape de gas en Fiyi un tripulante de máquinas de O Morrazo