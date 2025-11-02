Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Miércoles 12

Dr. Manuel Viso: «Supersanos. Hábitos para cuidar tu cuerpo y tu mente»

Fecha: Miércoles, 12 de noviembre

Hora: 20:00

Lugar: Museo de Arte Contemporáneo de Vigo (MARCO), Vigo

Dr. Manuel Viso, invitado en el Club Faro

R. V.

— Interviene: Dr. Manuel Viso (médico; divulgador y conferenciante), el miércoles, día 12 de noviembre a las 8 de la tarde en el Salón de actos del MARCO (C/ Príncipe, 54).

— Presenta: Sandra Penelas (periodista de FARO DE VIGO).

Acceso preferente para suscriptores y libre hasta completar el aforo de 150 personas.

