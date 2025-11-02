Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Venres 21

Armando Requeixo: «Literatura insólita. Unha invitación para explorar os aspectos máis curiosos e misteriosos do mundo literario»

Data: Venres, 21 de novembro

Hora: 20:00

Lugar: Museo de Arte Contemporánea de Vigo (MARCO), Vigo

Armando Requeixo, convidado no Club Faro

Armando Requeixo, convidado no Club Faro / FDV

R. V.

— Intervén: Armando Requeixo (crítico literario; secretario do Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades; profesor da USC), o venres, día 21 de novembro ás 8 da tarde no Salón de actos do MARCO (C/ Príncipe, 54).

— Presentan: Xosé Ramón Pena (escritor; doutor en Filoloxía); Luis Rei Núñez (xornalista); e Marcos Calveiro (director de Edicións de Editorial Galaxia).

Acceso preferente para suscriptores y libre hasta completar el aforo de 150 personas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents