Amada Traba, Priscila Retamozo e Chis Oliveira: «As trampas da pornografía. A sexualidade que desexamos»

— Interveñen: Amada Traba (socióloga; profesora de Socioloxía da Educación na UVigo); Priscila Retamozo (politóloga; máster en Igualdade de Xénero); e Chis Oliveira (catedrática de Filosofía; doutora en Educación Afectivo-Sexual), o luns, día 3 de novembro ás 8 da tarde no Salón de actos do MARCO (C/ Príncipe, 54).

— Presenta: María Xosé Porteiro (escritora e xornalista).

Acceso preferente para subscritores e libre ata completar o aforo de 150 persoas.