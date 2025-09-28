Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Miércoles 15

Rafael Narbona: «Elogio del amor. Una mirada a la importancia de los afectos, los vínculos y los cuidados»

Fecha: Miércoles, 15 de octubre

Hora: 20:00

Lugar: Museo de Arte Contemporáneo de Vigo (MARCO), Vigo

Rafael Narbona

Rafael Narbona / FDV

R. V.

El filósofo, escritor y crítico literario Rafael Narbona realizará un «Elogio del amor. Una mirada a la importancia de los afectos, los vínculos y los cuidados». El autor de «Maestros de la felicidad» vuelve para traernos su visión de lo que constituye el amor.

— Interviene: Rafael Narbona (filósofo; escritor y crítico literario), el miércoles, día 15 de octubre a las 8 de la tarde en el Salón de actos del MARCO (C/ Príncipe, 54).

— Presenta: Antonio García Teijeiro (Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil 2017; colaborador de FARO DE VIGO).

Acceso preferente para suscriptores y libre hasta completar el aforo de 150 personas.

