Paco Álvarez: «Roma. Un paseo por el lado oscuro del Imperio»

El geógrafo e historiador Paco Álvarez hablará de «Roma. Un paseo por el lado oscuro del Imperio». Las intrigas, las sombras y los aspectos menos glorificados de la poderosa civilización romana.

— Interviene: Paco Álvarez (geógrafo e historiador), el viernes, día 17 de octubre a las 8 de la tarde en el Salón de actos del MARCO (C/ Príncipe, 54).

— Presenta: Xavier Estévez (profesor y escritor).

Acceso preferente para suscriptores y libre hasta completar el aforo de 150 personas.