Lunes 20

Miguel Pasquau: «El oficio de decidir. Dudas y certezas de un juez en activo»

Fecha: Lunes, 20 de octubre

Hora: 20:00

Lugar: Museo de Arte Contemporáneo de Vigo (MARCO), Vigo

Miguel Pasquau, invitado del Club Faro

Miguel Pasquau, invitado del Club Faro / FDV

R. V.

Miguel Pasquau, magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, glosará «El oficio de decidir. Dudas y certezas de un juez en activo». Pasquau desacraliza un oficio profundamente humano, en el que el más mínimo error puede arruinar vidas.

— Interviene: Miguel Pasquau (magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía), el lunes, día 20 de octubre a las 8 de la tarde en el Salón de actos del MARCO (C/ Príncipe, 54).

— Presentan: Julio Picatoste (magistrado jubilado) e Inma Valeije (profesora titular de Derecho Penal en la USC).

Acceso preferente para suscriptores y libre hasta completar el aforo de 150 personas.

