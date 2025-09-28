Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Venres 10

Marilar Aleixandre: «As bocas cosidas. Unha novela que da voz aos ecos do silencio»

Data: Venres, 10 de outubro

Hora: 20:00

Lugar: Museo de Arte Contemporáneo de Vigo (MARCO), Vigo

Marilar Aleixandre, convidada no Club Faro

Marilar Aleixandre, convidada no Club Faro / FDV

R. V.

Marilar Aleixandre, feminista, narradora, poeta, y académica de la RAG, presentará «As bocas cosidas. Unha novela que da voz aos ecos do silencio». La obra reconstruye la vida de un familiar, guerrillero comunista, muerto en 1947 y enterrado en una fosa común.

— Interviene: Marilar Aleixandre (feminista; narradora; poeta e tradutora; membro da RAG), o venres, día 10 de outubro ás 8 da tarde no Salón de actos do MARCO (C/ Príncipe, 54).

— Presentan: Manuel Bragado (editor; activista cultural; colaborador de FARO DE VIGO) e Marcos Calveiro (director de Edicións de Editorial Galaxia).

Acceso preferente para subscritores e libre ata completar o aforo de 150 persoas.

