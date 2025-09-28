María Esclapez: «Transforma tu miedo en tu poder»

La psicología tendrá su espacio con la charla-proyección-coloquio «Transforma tu miedo en tu poder», impartida por la psicóloga María Esclapez, que mostrará cómo reorientar esta emoción, a menudo paralizante, en un motor de cambio y crecimiento personal.

— Interviene: María Esclapez (psicóloga), el miércoles, día 8 de octubre a las 8 de la tarde en el Salón de actos del MARCO (C/ Príncipe, 54).

— Presenta: Guada Guerra (periodista).

Acceso preferente para suscriptores y libre hasta completar el aforo de 150 personas.